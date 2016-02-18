البومبر جاكيت لإطلالة عصرية بين الشتاء والصيف

قد يجد الرجل الخليجي صعوبةً في تنسيق إطلالته مع اقتراب نهاية فصل الشتاء؛ فأحيانًا يكون ارتداء الجاكيتات والمعاطف الثقيلة غير ملائم، وأحيانًا أخرى يكون عدم ارتداء أي منها خيار غير مناسب للأجواء المتقلبة، لذلك وجدنا أنّ البومبر جاكيت هو أفضل الخيارات لإطلالتك في هذه الأوقات تحديدًا.

اتبع نصائح "سيدتي" لتحصل على إطلالة مثالية مع هذه القطعة المميزة:

- تعد البومبر جاكيت قطعة ضرورية في خزانة كل رجل؛ إذ تتمتع بمرونة وسهولة في التنسيق ويمكن ارتداؤها في جميع فصول السنة، ولكن احرص على اقتناء لون كلاسيكي كالأسود أو درجات البني في البداية، ثم أضف خيارات أخرى مع مرور الوقت.

- على الرغم من أنّ هذا النوع من الجاكيتات ليس الخيار الأول لإطلالة العمل إلا أنها ستكون مناسبةً إن قمت باختيار التنسيق المثالي، يمكن ارتداؤها مع قميص كلاسيكي أو كارديغان بألوان رسمية مثلًا.

- مرونة البومبر جاكيت تمكنك من ارتدائه مع الثوب الخليجي كذلك، ننصحك بتنسيقه مع إطلالة رياضية بساعة جلدية وحذاء عصري مثلًا.

- توجد خيارات متنوعة ولا تكاد تحصى من ألوان وطبعات هذا النوع من الجاكيتات، يمكنك ارتداء قميص مطبع مع الجاكيت ذي اللون الواحد بينما ننصحك بالمحافظة على بساطة باقي القطع إن أردت اختيار الجاكيت المطبع.

جمعنا لك باقةً متنوعةً من الإطلالات العصرية لهذا الموسم فشاهدها وشاركنا بتنسيقك الخاص لها.