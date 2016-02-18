نجمات تألقن مؤخراً في أسبوع الموضة في نيويورك!

بدأت فعاليات أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 في نيويورك منذ عدة أيام. وعلى الرغم من البرد القارص والعاصفة التي تضرب المنطقة، حضرت النجمات عروضهن المفضّلة، واخترن أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية، في تحدٍّ لعوامل الطقس، حيث أضفن دفئاً وأناقة إلى الأجواء.

وقد رأينا ـ على سبيل المثال ـ عارضة الأزياء "كارولينا كوركوفا" Karolina Kurkova في عرض أزياء "برابل غورونغ" Prabal Gurung ، وقد اختارت تنورة من الجلد مع كسرات وتوب بياقة مرتفعة، بينما تألقت الممثلة الشابة "إيملي راتاجكوسكي" Emily Ratajkowski في فستان أسود أنيق، في عرض أزياء "التوزارا" Altuzarra .

من الأجمل في تصميمات "بالمان" النجمات العربيات أم العالميات؟

النجمة الألمانية "ديان كروغر" Diane Kruger رأيناها في إطلالة ناعمة وراقية في عرض أزياء "جايسون وو" Jason Wu، وكانت عبارة عن فستان أزرق بقصّة القميص وحذاء بنقشة النمر.

ويوم أمس، شاهدنا حضوراً كبيراً في عرض "ديان فون فورستنبورغ" Diane von Furstenberg ، كان عماده نجمات مثل: "نيكي هيلتون" Nicky Hilton، التي اختارت فستاناً باللونين الأسود والأبيض، مع حقيبة وحذاء باللون الأحمر، و"أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo التي نسّقت سروالاً من الجينز مع معطف من الفرو البيج.

وأبرز حدث في أسبوع الموضة في نيويورك كان عرض أزياء "كانيه ويست" Kanye Waist لمجموعة "يزي" Yeezy ، الذي حضره عدد كبير من النجوم والنجمات، كان في مقدّمتهم زوجته "كيم كردشيان" Kim Kardashian وعائلتها، الذين اختاروا جميعهم ملابس مُتشابهة باللون الأبيض، حملت توقيع دار "بالمان" Balmain ، بالتعاون مع علامة "يزي " Yeezy.

هذه هي أبرز إطلالات النجمات في أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2016-2017 ، فشاهديها بالصور هنا، وأخبرينا رأيك بها.

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