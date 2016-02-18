أفكار متنوعة في اليوم السادس من اسبوع نيويورك للموضة

شهد يوم أمس من أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة العديد من العروض المميزة التي تنوعت بشكل كبير من ناحية أفكارها وقصّاتها، فمثلاً لدى علامة "دكني" DKNY شاهدنا الأفكار الشبابية التي استوحيت من عالم الـ Punk، ومن كرة القدم الأمريكية وبدت المجموعة كخليط بين النمط الذكوري والنمط الأنثوي المتمرد.

أما دار "مايكل كورس" Michael Kors فقد قدم مجموعة متكاملة جمعت بين النمط الأمريكي المريح وبين أناقة النساء المترفات مع لمسات من السبعينيات أضافت بعداً جديداً للمجموعة.

بينما لدى دار "بروينزا سكولر" Proenza schouler فقد لاحظنا ميلاً للتصاميم التي تجمع بين العصرية والكلاسيكية فتارة شعرنا أننا عدنا للعصر الفيكتوري وتارة سافرنا نحو المستقبل، مع تركيز على الألوان الهادئة والحيادية.

وكالعادة فالروح البوهيمية الحُرّة كانت حاضرة وبقوة لدى دار "انا سوي" Anna Sui فشاهدنا الكثير من القصّات الفوضوية المحببة والكثير من الألوان الحيوية والأقمشة المُطبعة والمزركشة، الفرو أيضاً كان حاضراً بقوة.

وأجمل عروض يوم أمس كانت لدار "ماركيزا" Marchesa حيث أدخلتنا عالماً من الأحلام بالتصاميم الرومانسية التي زُيّنت بالورود، وبالأقمشة المُرهفة التي تهادت حول العارضات، كما بفساتين السهرة التي تصلح فقط للملكات من شدة فخامتها.

هذه كانت أبرز عروضات اليوم السادي من أسبوع الموضة نيويورك، شاهديها بالصور واستوحي منها أفكاراً خلّاقة للموسم القادم.