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أخبار السعودية اليوم.. الرياض تواصل دعم الشرعية فى اليمن

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أخبار السعودية اليوم.. الرياض تواصل دعم الشرعية فى اليمن أخبار السعودية اليوم.. الرياض تواصل دعم الشرعية فى اليمن
تركزت أخبار اليوم على عدد من الموضوعات المهمة ففى البداية، أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، الخميس، أن بلاده التى تقود تحالفا عربيا فى اليمن ضد الحوثيين، ستواصل دعم الرئيس عبد ربه منصور هادى حتى عودة الشرعية إلى البلاد.

وتناقلت أخبار السعودية، اليوم، أنه قال الجبير "الدعم للحكومة الشرعية سيستمر حتى تحقيق الأهداف أو حتى التوصل إلى اتفاق سياسى لتحقيق تلك الأهداف"، مضيفا أن استعادة القوات الحكومية كامل السيطرة على اليمن "مسألة وقت"، و"نجاح التحالف العربى فى إعادة الشرعية مسألة وقت".


>وتداولت أخبار السعودية اليوم، أن سفارة السعودية بالقاهرة قالت إن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، أحمد بن عبد العزيز قطان، قدم صباح اليوم، واجب العزاء فى وفاة الدكتور بطرس غالى، سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق، وذلك بمقر النادى الدبلوماسى المصرى بالقاهرة.

وأعرب "قطان" عن عميق حزنه لفقدان مصر لهذه القامة الدبلوماسية الكبيرة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف قال، اليوم الخميس، إن موسكو تتوقع تفسيرا من السعودية بشأن خطط مشاركتها فى عملية "لمكافحة الإرهاب" ضد داعش فى سوريا.

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مصر 365

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