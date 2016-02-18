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محمد عبد الظاهر فى افتتاح "تدعيم حائط أبو قير": المواطن السكندرى يستحق الكثير

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محمد عبد الظاهر فى افتتاح "تدعيم حائط أبو قير": المواطن السكندرى يستحق الكثير محمد عبد الظاهر فى افتتاح "تدعيم حائط أبو قير": المواطن السكندرى يستحق الكثير
افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية يرافقه د. حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية و الري اليوم مشروع تدعيم حائط أبو قير غرب محطة الكهرباء بتكلفة نهائية 4 مليون جنية؛ وذلك لحماية المبانى والمصانع والاستثمارات خلفه من الانهيار و الأراضى المنخفضة من الغمر والتآكل.

ويمثل المشروع خط الدفاع الأول لحماية المنطقة بطول 550 متر، و مدة تنفيذه 10 أشهر، وبهذا المشروع يتم حماية المنطقة خلف المشروع من الغمر وتآكل الأراضى الزراعية والمناطق السكنية، وكذلك الاستثمارات الضخمة خلف المشروع، مثل محطات كهرباء أبو قير مما يساعد على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

وقد ذكر المحافظ أن هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تقى المنشآت والأراضى الزراعية من توغل البحر، وهو عملية استباقية للمستقبل تؤكد أن تعمل فى كل الاتجاهات برؤية مستقبلية واضحة، من أجل تحقيق صالح المواطن، فإن المواطن السكندرى يستحق منا الكثير، وأكد أن بلدنا جميعا ويجب ان نحميها ونحافظ عليها.

والجدير بالذكر أن حائط محمد على بخليج أبو قير يتعرض للعوامل الطبيعية الحرجة من هجمات البحر والأمواج العالية أثناء موسم النوات الأمر الذي تطلب التدخل لعمل التدعيم اللازم للحائط غرب محطة الكهرباء من خلال عمل قدمه من الحصائر والأحجار وكتل الخرسانة على عمق 4 متر تحت سطح الماء ، لحماية المباني والمصانع والاستثمارات خلفه من الانهيار وحماية الأراضي المنخفضة خلفه من الغمر والتاكل وتنمية الاستثمارات بالمنطقة.

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية (1)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية (2)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية (3)
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مصر 365

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