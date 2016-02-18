"الوطني للأرصاد" يتوقع انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من غدٍ

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من غدٍ الجمعة، مع بقاء الفرصة لتشكُّل الضباب الكثيف على مناطق متفرقة، خاصة المناطق الساحلية، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وكانت الدولة قد تأثرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بدأت بالمناطق الشمالية والشرقية يوم الثلاثاء الماضي، حيث شهدت أمطاراً رعدية غزيرة ومتوسطة، مع تساقط البرد، ثم امتدت إلى مناطق أخرى.

وعزا المركز الوطني سبب حالة عدم الاستقرار الجوي إلى تأثر الدولة بامتداد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، مع امتداد منخفض جوي سطحي على المناطق الشمالية والشرقية، نتج عنها تكاثر السحب الركامية، وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة شمالاً وشرقاً مصحوبة بسقوط البرد في عدد من المناطق.

كما أرجع المركز تساقط البرد والثلج في بعض المناطق الشمالية أثناء الحالة الجوية إلى الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الركامية، والأمطار التي تهبط من ارتفاعات عالية، فتؤدي إلى انخفاض لحظي في درجات الحرارة، مما يفسر بقاء الثلوج في بعض المناطق فترة قصيرة.

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