محافظ أسوان يناقش مع «العليا للسياحة» مشكلات القطاع ومقترحات التطوير‎

عقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا برئاسته مع اللجنة العليا للسياحة على مستوى المحافظة، بحضور ممثلي كافة الكيانات السياحية من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين ونقابة العاملين بالسياحة والفنادق، بجانب مديري السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة ونائب مدير أمن أسوان ومساعد المحافظ للمشروعات القومية.

استمع محافظ أسوان للمطالب والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة بالمحافظة وخاصة توفير الأمن والأمان للسائح بجانب تقديم الدعم اللوجستي لهذا القطاع ورفع كفاءة البنية التحتية من الطرق والنظافة العامة، وأيضًا رفع الإشغالات بالسوق السياحي، علاوة على فتح منافذ على البحر الأحمر من خلال تأهيل وتطوير طريقي “أسوان/ إدفو/مرسي علم”، وأيضًا “أسوان/ برنيس/شلاتين”، مع توفير الخدمات الأساسية لتشغيلهما بالشكل الأمثل، وتحقيق التنمية المنشودة لتنشيط الحركة السياحية، هذا بالإضافة إلى إزدواج طريق “أسوان/أبو سمبل” البري، وأيضًا “أسوان/القاهرة” الغربي، فضلًا عن الاستغلال الجيد للمقومات الطبيعية التي تذخر بها أسوان وتنوع الأنماط السياحية بها من الثقافية والبيئية والعلاجية والسفاري والنيلية، مع التسويق الجيد لها بالمشاركة في البورصات السياحية الدولية.

وقام المشاركون بالاجتماع بطرح مقترحات لحزمة حوافز لشركات الطيران لعودة حركة الطيران الشارتر من شرم الشيخ لأسوان ، وكذا حماية المنشآت السياحية وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع أي طوارئ ، مع قيام شركة عالمية بالتسويق لاحتفالية تعامد الشمس في الفترة القادمة بالشكل الذي يتناسب مع هذه الظاهرة الفريدة، وفي نفس الإطار أكد المحافظ على أن أحد أهم نتائج لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الدائمة أمس الأول والمختصة ببحث موضوعات ومشاكل قطاع السياحة بأنه سيتم عقد هذا الاجتماع شهريًا برئاسة رئيس الوزراء، وسوف تقوم محافظة أسوان بعرض كل ما يتطلبه القطاع السياحي في أسوان للنهوض به على الوجه الأكمل.

وطالب اللواء مجدي حجازي، بضرورة وضع آلية خاصة تعتمد على قيام مجموعة من أعضاء اللجنة بتولي متابعة تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه خلال اجتماعاتها لتحقيق المردود الإيجابي منها.

ومن ناحية أخرى أوضح أشرف مختار منسق اللجنة العليا للسياحة أهم أهداف اللجنة ومنها رفع الوعي السياحي بشكل ممنهج لدى العاملين في مجال السياحة وأيضًا طلاب المدارس والجامعات من خلال التنسيق مع التربية والتعليم وأيضًا الشباب والرياضة وهو ما تم تحقيقه بشكل جيد في الفترة الماضية.​