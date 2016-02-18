مفاجأة.. الإفراط فى السكريات يفتك بالمخ ويعادل تأثير الاعتداء الجنسى

الدهون عدو لصحة الإنسان وحذرت منها العديد من الدراسات، لكن هناك عدو آخر أكثر ضررًا وهو السكر وقد أوصت منظمة الصحة العالمية "WHO " بتناول الإنسان جرعة من السكريات لا تزيد يوميًا على 10% من معدل الطاقة "نحو 50 جرامًا أو 12 ملعقة صغيرة يوميًا" أو الاعتماد على السكريات الموجودة بشكل طبيعى فى الفواكه والعسل.

وفى السياق أكدت دراسة علمية حديثة، أن ضرر السكر على الدماغ يوازى ضرر الإجهاد الشديد أو سوء المعاملة أو ضغوط الحياة اليومية.

وكشفت الدراسة التى أجراها فريق فى جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، عن أن السكر يفتك بالدماغ لأنه يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول "هرمون الإجهاد" مثل التعب الشديد أو التوتر وسوء المعاملة الناتج عن الاعتداء الجسدى والجنسى والعاطفى.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى طبقت على مجموعة فئران أن تناول الكثير من السكريات يشبه تأثير ضغوط الحياة على وظيفة العقل وصحته وتضر منطقة "الحصين" المسئولة عن الذاكرة والتفكير.

نشر نتائج الدراسة الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.