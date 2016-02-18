تسريح 30% من «الحشد الشعبي» العراقي بسبب نقص التمويل

أكد كريم النوري، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، أن الحكومة العراقية قررت تخفيض عدد القوات -شبه العسكرية- المدعومة من الدولة نتيجة لنقص التمويل، الذي تسبب بعد تراجع أسعار النفط عالميًا.

وقال «النوري»، إنه سيتم تسريح قرابة 30 % من مقاتلي قوات الحشد الشعبي، والتي تضم حوالي 130 ألف مقاتل يقاتلون إلى جانب الحكومة ضد تنظيم داعش الإرهابي، حسبما أفادت جريدة «الزمان» التركية.

وأضاف «النوري»، أن القرار لن يؤثر على الحرب ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة شمال وغرب العراق، مشيرًا إلى أن خفض عدد القوات سيشمل القوات غير القتالية التي تقدم الدعم اللوجستي والإداري.