صور| إحباط «تهريب» 3ملايين و800 ألف قرص فيتامين «محظور» بميناء سفاجا البحري

أحبطت شرطة أمن الموانئ بميناء سفاجا البحري، بالتنسيق مع إدارة الجمارك محاولة تهريب 3ملايين و800 ألف قرص أدوية طبية أجنبية الصنع إلى داخل البلاد داخل شاحنة قادمة على متن إحدى العبارات.

​وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ سفاجا بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مصلحة أمن الموانئ قيام “محمد.م.ب” مقيم في القاهرة​ ​ بتهريب أدوية طبية بشرية أجنبية الصنع “غير خالصة الرسوم الجمركية” عن طريق اخفائها داخل سيارة نقل قيادة “عثمان.م.ع”، مشمولها كتب قادمة من إحدى الدول العربية وإخفائها داخل السيارة لتهريبها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية، لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط 3 ملايين و800 ألف قرص أدوية طبية بشرية أجنبية الصنع” وذلك بالمخالفة، لقرار وزير الصحة والسكان رقم 174 لعام 1999 بشأن تنظيم استيراد المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمنزلية والمواد التشخيصية والأغذية العلاجية والأمصال واللقاحات بالقانون رقم 127 لعام 1955 لشؤون الصيادلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، ​وقررت نيابة سفاجا في البحر الأحمر والتحفظ على المضبوطات​.