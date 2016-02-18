أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سكرتير عام محافظة أسيوط يترأس جلسة التشاور الجماهيرية لمشروع الصرف الصحي

Google+ Print
سكرتير عام محافظة أسيوط يترأس جلسة التشاور الجماهيرية لمشروع الصرف الصحي سكرتير عام محافظة أسيوط يترأس جلسة التشاور الجماهيرية لمشروع الصرف الصحي

جلسة التشاور الجماهيرية

 

 

ترأس اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم جلسة​ ​التشاور الجماهيرية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع​ ​الصرف الصحى المتكامل الثاني ISSIP II “ريفا، در ريفا، الزاوية، شطب​، موشا”، والتي عقدت بمركز شباب قرية موشا.

الجلسة كانت بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط​ ​والدكتورة أمنية نور الدين خبير التنمية الإجتماعية بالمكتب الاستشاري​ ​ايكوكونسرف والمهندسة ستر محمد رئيس وحدة البنك الدولي وممثلي “الآثار،​ ​البيئة، الصحة، الري، الزراعة، المرور، مديرية الأمن، الطرق​ ​والكباري، جمعيات أهلية، وقيادت شعبية وتنفيذية” وأعضاء مجلس النواب عن​ ​دائرتي مركز أسيوط والبداري والمئات من أهالي قرية موشا والقرى المشاركة في المشروع.

​ ​وكان محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي قد أشار في تصريحات صحفية سابقة​ ​إلى مشروع كبير لتوصيل خدمة الصرف الصرف الصحي لـعدد 9 قرى محرومة بمركزي​ ​أسيوط والبداري تصل تكلفته الإجمالية إلى 700 مليون جنيه بدعم من البنك​ الدولي للإنشاء والتعمير وينتهي العمل من تلك المشاريع بنهاية عام ​2017.

​​وأكد «صلاح»، على​ ​سياسة الشركة في التوسع في تغطية جميع قرى المحافظة بالصرف الصحي، مشيرًا​ ​إلى أهمية تضافر الجهود الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لنجاح​ ​تنفيذ تلك المشروعات، مشيدًا بدعم البنك الدولي لتنفيذ 9 مشروعات للصرف​ ​الصحي بقرى “موشا، وريفا، ودير ريفا، والزاوية، و شطب” بمركز أسيوط​ ​وقرى “النواورة، العتمانية، وادي الشيح، والنواميس” بمركز البداري​ ​فضلًا عن محطات المعالجة لها ومحطات الرفع وخطوط الطرد.​ ​

واستعرض مسؤلو البيئة والزراعة والأثار الاشتراطات​ ​اللازمة لتنفيذ المشروع ليلبي احتياجات المواطنين ويمنع أي أثار سلبية قد​ ​تؤثر على صحة المواطنين.

​ ​وقالت أمنية نور الدين أنه تم خلال الجلسة عرض لأهم نتائج تقييم​ ​التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الصرف الصحي المتكامل في المرحلة​ ​الثانية بقرى مراكز أسيوط والبداري والاستماع إلى شكاوي وطلبات الأهالي​ ​بخصوص المشروع والرد عليها من قبل المسئولين.​​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا