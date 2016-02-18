سكرتير عام محافظة أسيوط يترأس جلسة التشاور الجماهيرية لمشروع الصرف الصحي

ترأس اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم جلسة التشاور الجماهيرية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الصرف الصحى المتكامل الثاني ISSIP II “ريفا، در ريفا، الزاوية، شطب، موشا”، والتي عقدت بمركز شباب قرية موشا.
الجلسة كانت بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتورة أمنية نور الدين خبير التنمية الإجتماعية بالمكتب الاستشاري ايكوكونسرف والمهندسة ستر محمد رئيس وحدة البنك الدولي وممثلي “الآثار، البيئة، الصحة، الري، الزراعة، المرور، مديرية الأمن، الطرق والكباري، جمعيات أهلية، وقيادت شعبية وتنفيذية” وأعضاء مجلس النواب عن دائرتي مركز أسيوط والبداري والمئات من أهالي قرية موشا والقرى المشاركة في المشروع.
وكان محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى مشروع كبير لتوصيل خدمة الصرف الصرف الصحي لـعدد 9 قرى محرومة بمركزي أسيوط والبداري تصل تكلفته الإجمالية إلى 700 مليون جنيه بدعم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وينتهي العمل من تلك المشاريع بنهاية عام 2017.
وأكد «صلاح»، على سياسة الشركة في التوسع في تغطية جميع قرى المحافظة بالصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لنجاح تنفيذ تلك المشروعات، مشيدًا بدعم البنك الدولي لتنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحي بقرى “موشا، وريفا، ودير ريفا، والزاوية، و شطب” بمركز أسيوط وقرى “النواورة، العتمانية، وادي الشيح، والنواميس” بمركز البداري فضلًا عن محطات المعالجة لها ومحطات الرفع وخطوط الطرد.
واستعرض مسؤلو البيئة والزراعة والأثار الاشتراطات اللازمة لتنفيذ المشروع ليلبي احتياجات المواطنين ويمنع أي أثار سلبية قد تؤثر على صحة المواطنين.
وقالت أمنية نور الدين أنه تم خلال الجلسة عرض لأهم نتائج تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الصرف الصحي المتكامل في المرحلة الثانية بقرى مراكز أسيوط والبداري والاستماع إلى شكاوي وطلبات الأهالي بخصوص المشروع والرد عليها من قبل المسئولين.