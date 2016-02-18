سكرتير عام محافظة أسيوط يترأس جلسة التشاور الجماهيرية لمشروع الصرف الصحي

ترأس اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم جلسة​ ​التشاور الجماهيرية لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع​ ​الصرف الصحى المتكامل الثاني ISSIP II “ريفا، در ريفا، الزاوية، شطب​، موشا”، والتي عقدت بمركز شباب قرية موشا.

الجلسة كانت بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط​ ​والدكتورة أمنية نور الدين خبير التنمية الإجتماعية بالمكتب الاستشاري​ ​ايكوكونسرف والمهندسة ستر محمد رئيس وحدة البنك الدولي وممثلي “الآثار،​ ​البيئة، الصحة، الري، الزراعة، المرور، مديرية الأمن، الطرق​ ​والكباري، جمعيات أهلية، وقيادت شعبية وتنفيذية” وأعضاء مجلس النواب عن​ ​دائرتي مركز أسيوط والبداري والمئات من أهالي قرية موشا والقرى المشاركة في المشروع.

​ ​وكان محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي قد أشار في تصريحات صحفية سابقة​ ​إلى مشروع كبير لتوصيل خدمة الصرف الصرف الصحي لـعدد 9 قرى محرومة بمركزي​ ​أسيوط والبداري تصل تكلفته الإجمالية إلى 700 مليون جنيه بدعم من البنك​ الدولي للإنشاء والتعمير وينتهي العمل من تلك المشاريع بنهاية عام ​2017.

​​وأكد «صلاح»، على​ ​سياسة الشركة في التوسع في تغطية جميع قرى المحافظة بالصرف الصحي، مشيرًا​ ​إلى أهمية تضافر الجهود الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لنجاح​ ​تنفيذ تلك المشروعات، مشيدًا بدعم البنك الدولي لتنفيذ 9 مشروعات للصرف​ ​الصحي بقرى “موشا، وريفا، ودير ريفا، والزاوية، و شطب” بمركز أسيوط​ ​وقرى “النواورة، العتمانية، وادي الشيح، والنواميس” بمركز البداري​ ​فضلًا عن محطات المعالجة لها ومحطات الرفع وخطوط الطرد.​ ​

واستعرض مسؤلو البيئة والزراعة والأثار الاشتراطات​ ​اللازمة لتنفيذ المشروع ليلبي احتياجات المواطنين ويمنع أي أثار سلبية قد​ ​تؤثر على صحة المواطنين.

​ ​وقالت أمنية نور الدين أنه تم خلال الجلسة عرض لأهم نتائج تقييم​ ​التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الصرف الصحي المتكامل في المرحلة​ ​الثانية بقرى مراكز أسيوط والبداري والاستماع إلى شكاوي وطلبات الأهالي​ ​بخصوص المشروع والرد عليها من قبل المسئولين.​​