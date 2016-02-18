محافظ جنوب سيناء: هناك جهود مبذولة لتنمية سيناء ولا تهميش للأهالى

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى ضرورة تكاتف المجتمع وتقوية عزيمته والتوحد خلف القيادة فى مثل هذه الظروف الحرجة، وعدم الالتفات إلى الأكاذيب ومروجى الإشاعات الذين يسعون لزعزعة المجتمع وتشتيت أهدافه والنيل من بلادنا، مؤكدا أن هناك جهودا مبذولة من كل الجهات لتنمية سيناء ولا تهميش لأهالى جنوب سيناء بعد اليوم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المتحررين من الأمية، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووفد الإذاعة برئاسة الإعلامية نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية والإذاعى محمد زغلول رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية وأمجد بليغ رئيس الهندسة الإذاعية ونخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، حفل، والذى نظمته إذاعة جنوب سيناء، بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاصمة طور سيناء.

وأضاف المحافظ أنه رغم ارتباطاته والأعباء الجسام الملقاة على عاتق المحافظة فى الوقت الراهن والاستعدادات لمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا والذى تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ فى الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أنه أصر على المشاركة فى حفل تكريم المتحررين من الأمية.

وعلى جانب آخر أمر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بصرف 10 أطنان لاكيه لتخطيط ودهان طرق مدينة طور سيناء استعدادا للاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء.



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