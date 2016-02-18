ضبط 358 مخالفة مرورية متنوعة بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء اليوم، أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وأموال المواطنين، تم تدشين حملات مرورية، أسفرت عن ضبط 358 مخالفة مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن المخالفات تضمنت، 41 انتظار خاطئ، 29 بدون رخصة قيادة، 17 بدون رخصة تسيير، 6 نموذج 125، 186 مخالفات متنوعة، 14 صلاحية فنية، 9 سحب تراخيص، 48 تصالح، 8 مخالفة السرعة ردار.

وفى مجال فحص السيارات المتروكة، تم تمشيط جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بدائرة المديرية، ولا يوجد أى سيارات متروكة.