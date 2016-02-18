"اليوم السابع": برلمان بسرعة السلحفاة

تحت عنوان "برلمان بسرعة السلحفاة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الجمعة، تفاصيل مطالبة مجلس النواب تأجيل مناقشة بيان الحكومة، للمرة الأولى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، لعدم انتهائه من اللائحة وتشكيل اللجان.إعلان - Ads إعلان - Ads
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