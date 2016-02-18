"اليوم السابع": برلمان بسرعة السلحفاة

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>ـ الحبيب الجفرى: من حق الجامعة حظر النقاب

تحت عنوان "برلمان بسرعة السلحفاة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الجمعة، تفاصيل مطالبة مجلس النواب تأجيل مناقشة بيان الحكومة ، للمرة الأولى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، لعدم انتهائه من اللائحة وتشكيل اللجان.>ـ تفاصيل وصية "الأستاذ".. "هيكل" أوصى بنقل وثائقه لدار الوثائق القومية.. ورفض نشر نعى.. وأن يخرج جثمانه من الحسين.. الوصية خطاب إنسانى من 9 صفحات بخط اليد نصفها لزوجته وخلت من الحديث عن الماديات

ـ قصة قاتل زوجته وابنتيه فى مذبحة البساتين

ـ برلمان بسرعة السلحفاة.. لأول مرة فى التاريخ.. "النواب" يطلب تأجيل مناقشة بيان الحكومة للانتهاء من اللائحة واللجان.. نواب ينتقدون بطء المجلس: 11 يوم عمل فقط فى 40 يوما.. والحسينى: "ناخد أجازة أحسن ونقعد فى بيتنا"

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>ـ تيمور السبكى فى قبضة الشرطة.. المتهم يواجه تهم السب والقذف وعقوبتها سنة سجن.. و"الصعايدة" يستقبلون الخبر بإطلاق الرصاص والزغاريد



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