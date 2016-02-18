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"اليوم السابع": برلمان بسرعة السلحفاة

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"اليوم السابع": برلمان بسرعة السلحفاة "اليوم السابع": برلمان بسرعة السلحفاة
تحت عنوان "برلمان بسرعة السلحفاة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الجمعة، تفاصيل مطالبة مجلس النواب تأجيل مناقشة بيان ، للمرة الأولى فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، لعدم انتهائه من اللائحة وتشكيل اللجان.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..


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>ـ الحبيب الجفرى: من حق الجامعة حظر النقاب

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