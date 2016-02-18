"مترو الأنفاق" تتعاقد على 20 قطارًا مكيفًا للخط الأول بتكلفة 2 مليار جنيه

قال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم الهيئة العامة لمترو الأنفاق، إن الهيئة تعاقدت على تشغيل 20 قطارا مكيفًا فى الخط الأول بتكلفة 2 مليار جنيه، مضيفا أن جميع الآلات الحادة وأسطوانات الغاز والغازات السائلة والصلبة محظور الدخول بها مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه لابد من المحافظة على سلامة المواطنين بعدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال.

وطالب المتحدث باسم الهيئة العامة لمترو الأنفاق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى" بمنع دخول الحقائب الكبيرة داخل المترو التى تتسبب فى إعاقة الركاب، لافتا إلى أن التصوير داخل المترو ممنوع إلا بتصريح رسمى.

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