روسيا ترسل أحدث طائرات التجسس لمواجهة تركيا وفضح دعم أردوغان للإرهاب

تستعد أحدث طائرة استطلاع روسية لمواجهة القوات التركية المتواجدة بالقرب من الحدود السورية، والتى تمد الإرهابيين بالأسلحة والمواد الغذائية، بعد أن رفضت أنقرة مشاركة روسيا فى اتفاقية السماء المفتوحة.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن روسيا حذرت أنقرة مؤخرًا من تصرفاتها تجاه رفض مشاركة الطائرات الروسية فى اتفاقية السماء المفتوحة والتحليق فوق الأراضى التركية، حيث اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن أنقرة تخفى شيئًا ما.

وأضافت الوكالة الروسية أنه لهذا الأمر أرسلت روسيا الطائرة الأحدث على الإطلاق من طراز "تو- 214 أر"، وهى طائرة تجسس واستطلاع لا يمكن إخفاء أى شىء عنها، حيث يمكنها الطيران بالقرب من الحدود التركية ومعرفة التفاصيل الكاملة للجيش التركى.

وأوضحت الوكالة، أنه تم تجهيز الطائرة برادار يمكنه العمل فى جميع الأحوال الجوية، يمكنه كشف أى شىء على مسافة 400 كيلومتر، وهذا سيسمح لروسيا معرفة التفاصيل حول موقع المنشآت العسكرية من قبل الإرهابيين التى تساعد تركيا على دعمها، فضلاً عن تكذيب الدعاية الغربية التى تتهم روسيا بقصف أهداف مدنية.

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