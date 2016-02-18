حسام حسن: مستعدون لمواجهة الأهلي حتى في الإمارات

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري أن فريقه مستعد لمواجهة الأهلي في أي مكان حتى لو سيضطر لملاقاته في الإمارات.

ومازال مكان إقامة مباراة الأهلي والمصري والمؤجلة بينهما من رابع جولات الدوري المصري غامضا والتي من المفترض إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

فكان من المفترض أن تقام المباراة في ملعب أسوان بعد رفض مديرية الأمن بالإسكندرية استضافة اللقاء في برج العرب.

ولكن اعتذر محافظ أسوأن عن عدم استضافة المباراة بسبب الانشغال بتأمين احتفالات في معبدي إدفو وأبو سمبل.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيحاول إعادة المباراة لملعب برج العرب مرة أخرى وإن تأزم الموقف فسيحاول إقامته في السويس (طالع التفاصيل).

وتحدث حسام حسن للصحفيين عقب نهاية لقاء المصري ومصر المقاصة بهدفين لكل فريق في الجولة 19 من الدوري يوم الخميس قائلا:"لم يتم إبلاغي حتى الآن بموعد ومكان المباراة مع الأهلي".

وأكمل"أوافق على مواجهة الأهلي في أي مكان حتى لو في الإمارات".