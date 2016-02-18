فاروق جعفر لـ في الجول: عادل إمام قال لي أنت أرجل زمالكاوي واجه مرتضى

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق وأحد رموز القلعة البيضاء أنه تلقى مكالمة يوم الأربعاء من الفنان الكبير عادل إمام استمرت لنصف ساعة.

وقال جعفر لـFilGoal.com يوم الخميس: "عادل إمام قال لي أنت أرجل زمالكاوي والوحيد الذي وقف في وجه مرتضى منصور".

واشتهر في الثمانينات قضية بين مرتضى منصور اختصم فيها عادل إمام وحصل على حكم بحبس الفنان الشهير قبل أن يتم حل الأمر بعد تدخل وسطاء.

وأضاف جعفر "الزعيم أبلغني بأنني الشخص الزمالكاوي الوحيد الذي وقف في وجه مرتضى منصور وطالبني بالهدوء والتريث وضرورة إنهاء الأزمة من أجل مصلحة الزمالك".

وتابع "قال لي إنني الشخص الوحيد الذي أتحدث عنه بعكس باقي رموز الزمالك الذين يفضلون عدم إثارة ودخول مشاكل مع مرتضى منصور".

وتعجب جعفر من اتهامات مرتضى منصور بأنه نصاب وقال إن ما ادعاه رئيس الزمالك غير صحيح وكل ممتلكاته من حر أمواله.