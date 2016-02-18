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السعيد يهدر أول ركلة جزاء له مع الأهلي في الدوري

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السعيد يهدر أول ركلة جزاء له مع الأهلي في الدوري السعيد يهدر أول ركلة جزاء له مع الأهلي في الدوري

يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الهدف الذي سجله غزل المحلة في شباك فريقه جاء من تسلل واضح مؤكدا أن مستوى التحكيم لم يكن جيدا.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع مضيفه غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في الإسكندرية لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة قائلا:"هدف المحلة من تسلل واضح كما إننا لم نلعب في المباراة 15 دقيقة مستمرة بسبب إهدار الوقت".

وأضاف"أنا لا أنتقد التحكيم ولكنني أتسائل عن صحة الهدف الذي سكن مرمانا".

وواصل"أطالب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بتقدير المباريات مثل الصغيرة".

وأردف مدير الكرة بالأهلي"الأهلي يتحمل على عاتقه كل شيء ولكن مستوى التحكيم أصبح مبالغا فيه وأطالب بالنظر لما يحدث في أوروبا حتى نستمر في التزاماتنا".

وأتم"يجب النظر لما حدث لأن لدينا حدود للصبر".

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