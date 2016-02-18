سمير كمونة: من المستحيل ' تفويت ' المباراة.. هذا ما تعلمناه في الأهلي

أكد سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة أن الإخلاص في العمل والأمانة هو ما تعلمه عندما كان لاعبا في صفوف الأهلي وهو ما جعله يعمل باحترافية شديدة عندما واجهه اليوم في الدوري.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع مضيفه غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في ستاد الإسكندرية لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث سمير كمونة عقب المباراة موجها رسالة لجمهور الأهلي"هذا ما تعملته في الأهلي بيتي".

وأكمل"الإخلاص في العمل والأمانة هو ما تعلمناه ومن المستحيل أن أقوم بتفويت المباراة لأي فريق مهما كان انتمائي له".