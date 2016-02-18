وفد النقل البحري يبحث التعاون بين مينائي الإسكندرية وهامبورج

وافق الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، على سفر وفد من قطاع النقل البحري إلى ألمانيا يضم المهندس طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري والمهندس علاء ندا مستشار النقل البحري واللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية واللواء أشرف حجاج مدير العلاقات الخارجية بوزارة النقل، لبحث سبل التعاون بين ميناء هامبورج وميناء الإسكندرية وكذا قطاع النقل البحري، وذلك فى مجالات إدارة وتشغيل الموانيء ونظم المعلومات ونقل الخبرات والتدريب ومشروعات البنية التحتيه وكذلك نشاط سياحه الكروز وقد اجتمع الوفد مع جينس ميير رئيس ميناء هامبورج.