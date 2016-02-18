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السفير المصرى بتنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا

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السفير المصرى بتنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا السفير المصرى بتنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا
التقى ياسر الشواف، سفير فى تنزانيا، السفير ريتشارد سيزيبيرا سكرتير عام تجمع شرق أفريقيا بمقر التجمع بمدينة أروشا التنزانية، حيث قدم السفير ياسر الشواف أوراق اعتماده بالتجمع لسكرتير عام التجمع.

وقد ركز اللقاء على بحث آخر مستجدات الأزمة البوروندية وجهود الوساطة الإقليمية والدولية، والمساعى التى تبذلها مصر فى إطار تلك الجهود المذكورة، ومن خلال عضويتها الراهنة فى مجلس الأمن الدولى وفى مجلس السلم والأمن الأفريقى.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة مواصلة بذل المساعى الإقليمية والدولية وصولا لاستئناف الحوار السياسى بين البوروندية والمعارضين لها.

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مصر 365

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