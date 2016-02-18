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اكتشاف فطر سحرى يحفز الرغبة الجنسية للسيدات عن طريق الاستنشاق

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اكتشاف فطر سحرى يحفز الرغبة الجنسية للسيدات عن طريق الاستنشاق اكتشاف فطر سحرى يحفز الرغبة الجنسية للسيدات عن طريق الاستنشاق
كثير من السيدات حول العالم يعانين من انخفاض الرغبة الجنسية لعدة عوامل أبرزها الختان، ومع التقدم الطبى اكتشف العلماء فطرًا سحريًا يحفز الرغبة الجنسية لدى المرأة عن طريق الاستنشاق.
>وأوضح الخبراء عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الفطر المكتشف حديثًا هو فطر برتقالى مشرق ينمو على المنحدرات البركانية فى هاواى ورائحته "نتنه" وقادر على أن يصل المرأة إلى النشوة من تلقاء نفسها إذا تعاملت معه عن طريق حاسة الشم.

وقال الخبراء إن هذه الدراسة مثيرة للجدل، مشيرين إلى أن ما يقرب من نصف النساء سيشعرن بمتعة شديدة جراء استنشاق رائحة الفطر السحرى الجديد الذى يعود عمره إلى 10 آلاف سنة.
>ووجد الباحثون أن فطر النشوة الجنسية ينتمى لجنس لـ“Dictyophora”، وهى عائلة من الفطر تتميز برأس مختلفة وفريدة.

وأضاف الباحثون أن النتائج تشير إلى أن هذا الهرمون مثل المركبات الموجودة فى المخ والتى تسمى "كتلة بوغ" وقد يكون له أوجه شبه مع الناقلات العصبية التى تصدر عن الإنسان خلال اللقاءات الجنسية.
>ولفت التقرير إلى أن هذه الفطريات استخدمها الطب الصينى فى علاج العديد من الالتهابات، الجهاز الهضمى، والأمراض العصبية، ومنها السعال والاسهال، التهاب الأمعاء، كما استخدموها حتى فى علاج سرطان الدم.
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