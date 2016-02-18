13 فائدة للشاى الأخضر على معدة خالية

الشاي الأخضر هو أصل الشاي قبل التحميص ووصوله إلى مرحلة الشاي الأحمر المفضل لدى الكثيرين ، يزرع الشاي الأخضر فى الصين واليابان وفيتنام منذ قديم العصور فتلك المناطق هى الموطن الأساسي لزراعة الشاي ، حيث اتجه إلية الكثيرون فى الفترة الأخيرة عوضاً عن الشاي الأحمر لما فيه من فوائد عديدة ومميزات تفتقدها الأنواع الأخرى من الشاى، لما يحتويه من زيوت فعالة ومواد مؤكسدة مما يساعد فى حماية الجسم من الكثير من أمراض السرطان .

ينصح كثير من الأطباء بتناول الشاي الأخضر على الريق لما يحتويه من مواد فعالة لها فوائد عديدة ولنا الآن شرح تلك الفوائد المذهلة لتناول الشاي الأخضر مرة واحدة يومياً على الريق، وهى :

* يحتوى الشاي الأخضر على مواد مؤكسدة تعمل فى المعدة على الحد من عمل البكتريا الضارة من النمو والتى تقي الجسم من التسمم الغذائي.

* يساعد على الحد من الإصابة بأمراض الزهايمر والشلل الرعاش.

* حماية الجسم وتقوية جهاز المناعة حيث تعمل الزيوت الفعالة بداخل الشاي الأخضر على زيادة قدرة الجهاز المناعي بالجسم.

* تعمل المواد الزيتية بالشاي الأخضر على التقليل من إصابة الجلد والبشرة بعلامات التقدم بالعمر فتحافظ على خلايا الجلد والبشرة بنضارة عالية.

* المواد المؤكسدة بداخل الشاي الأخضر تعمل على حرق الدهون الضارة بالجسم بانتظام فيصبح الشاي الأخضر من المواد التى تحافظ على رشاقة الجسم ويعتبر من المواد الآمنة فى عملية التخسيس.

* يقي الشاي الأخضر من زيادة نسبة الكولسترول بالجسم مما يؤدى إلى الوقاية من ارتفاع معدل ضغط الدم والحماية من الكثير من الجلطات.

* يعمل على مكافحة الخلايا السرطانية بالجسم عن طريق الحفاظ على الأوعية الدموية الناقلة بالجسم ومنع أى أجسام غريبة تعلق بها.

* قتل الميكروبات الضارة بالفم، والتى تسبب رائحة الفهم الكريهة.

* تنظيم عملية الهضم بالمعدة مما يساعد على عدم الشعور بحالات الإمساك التى تصيب الجسم بعد تناول الغذاء.

* ينصح كثير من الأطباء تناول الشاي الأخضر والذى يساعد على تنظيم الدورة الدموية بالجسم وينظم من عملها وينظم معدل ضغط الدم بالجسم.

* مرضى السكري يعمل الشاي الأخضر على تنظيم عمل البنكرياس فى إفراز مادة الأنسولين بالدم مما يخفف من أثر المواد السكرية بالجسم لمرضى السكري.

* يقلل من مستوى الكولسترول بالدم لأنة من يعتبر من مضادات الأكسدة بالجسم.

* ينصح الكثير من أطباء الرشاقة والتخسيس بتناول الشاي الأخضر لحرق الدهون بالمعدل الصحيح والحصول على الرشاقة الكاملة.

شبكةعيونالإخبارية

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