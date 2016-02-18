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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين باختناق أثناء تطهير بالوعة صرف فى المنوفية

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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين باختناق أثناء تطهير بالوعة صرف فى المنوفية مصرع عامل وإصابة 3 آخرين باختناق أثناء تطهير بالوعة صرف فى المنوفية
لقى عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، إثر إصابتهم باختناق حال تنفيذهم أعمال تطهير بمشروع الصرف الصحى فى قرية كفر البتانون التابعة لشبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين يفيد مصرع ”نصار.ن.م” عامل، وإصابة 3 آخرين، إثر إصابتهم باختناق حال قيامهم بأعمال تطهير بمشروع الصرف الصحى فى قرية كفر البتانون التابعة لشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحُرِر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365