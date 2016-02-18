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سقوط سيارة نقل فى نيل القناطر ونفوق 3 رؤوس ماشية

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سقوط سيارة نقل فى نيل القناطر ونفوق 3 رؤوس ماشية سقوط سيارة نقل فى نيل القناطر ونفوق 3 رؤوس ماشية
سقطت سيارة نقل محملة بالمواشى فى نهر النيل بالقناطر الخيرية بالقليوبية، ونتج عن الحادث نفوق 3 رؤوس ماشية، دون أى إصابات أو خسائر بشرية، وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث بعد ورود بلاغ لمركز القناطر الخيرية بانقلاب سيارة محملة بالماشية بفرع رشيد – دائرة المركز، وبالفحص تبين أنه حال قيام قائد السيارة رقم 5381 ى د أ المدعو "ياسر .ر.م" 34 سنة سائق ومقيم إمبابة – جيزة، محملة بعدد 4 رأس ماشية بمحاولة الوقوف بجوار شاطئ الفرع انزلقت إحدى عجلات السيارة، ما أدى لسقوطها بمياه الفرع، ونتج عن ذلك نفوق عدد 3 رأس ماشية دون حدوث إصابات بين الأشخاص، وبسؤال قائد السيارة ومرافقيه أيدوا ذلك .

تم إخطار الإدارة البيطرية بالقناطر لاتخاذ شئونها نحو الماشية النافقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1352 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016م وبالعرض على النيابة العامة قررت تسلم الماشية الحية والنافقة لمالكها مع أخذ التعهد اللازم بدفن النافقة منها بمدافن صحية والتحفظ على السيارة لحين صدور قرار آخر بشأنها.

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مصر 365