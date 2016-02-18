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ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة

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ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل بيعها على عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أسامة مهران، معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تمكن النقيبين أحمد عتمان ومحمد مجدى من ضبط المدعو "فيصل.م" عاطل وشهرته أبو طالب، بحوزته طربة ونصف حشيش مخدر، قدرت بربع كيلو حشيش.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى، الذى ضبط بحوزته حصيلة البيع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365