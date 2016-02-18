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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية

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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمغافلة فى القليوبية، كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة.

دلت تحريات المباحث أنه تبلغ لقسم أول شبرا الخيمة من المواطن علاء الدين حماد 50 سنة صاحب مكتب رحلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، باكتشافه سرقة أوتوبيس "مينى باص" أبيض اللون رقم 9436 ف ى ب موديل 2002م، من داخل الجراج بناحية شارع أحمد عرابى دائرة قسم أول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3316 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م.

تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم والمسروقات، ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة توصلت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة كل من "محمد.ع.م" وشهرته "محمد كفتة" 37 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، و"سرحان.م.ا" 47 سنة عاطل مقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، و"سيد.ج.ح" 38 سنة عاطل مقيم قليوب المحطة دائرة قسم قليوب، السابق اتهامه فى 2 قضية آداب - قتل، و"محمد.ف.م" 26 سنة عاطل مقيم منطى دائرة مركز قليوب لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالمغافلة، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة المركبة محل الواقعة.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأوتوبيس المستولى عليه وتم التحفظ عليها، وجار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال قسم أول شبرا الخيمة تاريخه ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365