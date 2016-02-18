صحف إسبانيا: رونالدو كان حاسما أمام روما

(إفي): أشادت الصحافة الرياضية الإسبانية بدور البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز فريقه ريال مدريد على روما الليلة الماضية في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في لقاء وصفته بـ"المثير للملل".

وذكرت صحيفة (ماركا) على صفحتها الأولى أن الريال حقق النصر على روما بفضل "الهدف الرائع" لرونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة، التي انتهت بفوز الميرينجي بهدفين نظيفين سجل ثانيهما خيسيه، كانت "بلا مذاق وبدون لعب أو فرص".

ووصفت الصحيفة كريتسيانو بـ"الإمبراطور سي أر السابع"، مبرزة أدائه "اللامع" الذي تمكن من خلاله من "إيقاظ" الريال.

أما صحيفة (أس) فكتبت على غلافها "طريق ممهد"، مشيرة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي "اجتاز بنجاح أول اختبار أوروبي" له خلال قيادة الملكي، كما وصفت كريستيانو بـ"إمبراطور روما" والشخص الذي "أيقظ" الريال، كما أشادت بخيسيه لتسجيله الهدف الثاني.

واختارت (إلموندو ديبورتفيو) أن يكون عنوانها "انتصار بدون كرة قدم"، مشيرا إلى أن لاعبي الريال قدموا أداء سيئا أمام "فريق من الصف الثاني" في المنافسات الأوروبية، وقالت إن الريال اقترب من بلوغ ربع النهائي "دون أن يبذل أي شيء تقريبا".

ومن جانبها ذكرت صحيفة (سبورت) أن كريستيانو والحكم سمحا بفوز الميرينجي، مشيرة إلى ان الحكم "أنقذ الريال"، لأنه لم يحتسب ركلة جزاء مستحقة لروما.

وأضافت أن المباراة افتقرت لـ"الكثافة" من جانب لاعبي الريال الذين أكدت انهم لم يستحوذوا على الكرة "خلال تمريرين متتاليين".