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إصابة إسرائيليين فى عملية طعن بالضفة.. والمهاجمون فى حالة خطرة

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إصابة إسرائيليين فى عملية طعن بالضفة.. والمهاجمون فى حالة خطرة إصابة إسرائيليين فى عملية طعن بالضفة.. والمهاجمون فى حالة خطرة
أصيب مستوطنان بجروح فى نقطة استيطان فى وسط الضفة الغربية الخميس عندما قام فلسطينيان بطعنهما قبل ان يطلق اسرائيلى مسلح النار عليهما ويصيبهما اصابات خطرة، وفق الشرطة الاسرائيلية.

وقالت الشرطة الاسرائيلية ان اصابة الفلسطينيين "بالغة الخطورة" ونقلا الى مستشفى هداسا فى القدس، وقال جهاز الاسعاف الاسرائيلى ان احد المستوطنين وعمره 21 عاما اصيب اصابة متوسطة وان الثانى وعمره 35 عاما اصابته بالغة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمرى فى بيان ان الفلسطينيين "تسللا الى متجر فى منطقة شاعر بن يامين الصناعية الاستيطانية بالقرب من مدينة رام الله وطعنا مستوطنين وقام اسرائيلى مسلح فى المكان باطلاق النار تجاه المهاجمين والسيطرة عليهما".

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