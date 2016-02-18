العراق يحكم بالإعدام على 40 شخصا فى اتهامات بقتل جماعى لسجناء

>قال متحدث باسم السلطة القضائية إن محكمة عراقية قضت اليوم الخميس بإعدام 40 من أعضاء تنظيم داعش بعد إدانتهم بقتل مئات من الجنود أسرهم التنظيم عندما اجتاح شمال العراق فى عام 2014.

وأصبح ذبح 1700 جندى بعد فرارهم من قاعدة عسكرية أمريكية سابقة خارج مدينة تكريت الشمالية رمزا لوحشية تنظيم داعش وكراهيته الطائفية للأغلبية الشيعية فى البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات بغداد الأحكام استنادا إلى ما قال القاضى عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إنها إدانات فى اتهامات بالإرهاب. وبرأت المحكمة ساحة سبعة متهمين وتم إطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة.

واعتقلت قوات الأمن عشرات المشتبه بهم على خلفية عملية القتل الجماعى بعد استعادة تكريت من الدولة الإسلامية العام الماضي. وأدين 24 شخصا وحكم عليهم بالإعدام فى يوليو تموز وينتظرون قرارات بالاستئناف. وقالت مصادر قضائية إن هناك فى الإجمال أكثر من 600 مشتبه بهم فى هذه العملية.

ونددت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بهذه المحاكمة ووصفتها بأنها "معيبة تماما" وأظهرت "تجاهلا فجا للعدالة وحياة البشر، وقالت المنظمة إن إجمالى عدد المحكوم عليهم بالإعدام فى العراق حتى الآن هذا العام ارتفع إلى نحو مئة شخص.

وقال البيرقدار إن جميع أحكام الإعدام تخضع للمراجعة فى الاستئناف. ويكفل القانون العراقى استئنافا تلقائيا لجميع أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة حتى لو لم يتقدم المتهم بطلب استئناف.

غير أن أحكام الإعدام فى العراق عادة ما تصدر بعد محاكمات قصيرة لا يحظى فيها المتهمون بدفاع جيد وكثيرا ما يتعرضون للتعذيب للإدلاء باعترافات تستخدم بعد ذلك ضدهم.