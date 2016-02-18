أخبار اليمن اليوم.. ولد الشيخ:من الصعب الدعوة لجولة جديدة لمباحثات السلام

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من محادثات السلام بسبب الخلاف الشديد بين الطرفين المتحاربين، بشأن ما إذا كان ينبغى وقف إطلاق النار تزامنًا مع الجولة الجديدة من المفاوضات.

وخلال الجولة الأولى من المفاوضات فى جنيف فى ديسمبر، اتفق الطرفان على إطار عمل عريض لإنهاء الحرب لكن هدنة مؤقتة لمدة أسبوع انتهكت على نطاق واسع. وكان من المنتظر عقد جولة ثانية من المحادثات فى 14 يناير، لكنها أرجئت لأجل غير مسمى.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية: "لا تزال توجد انقسامات عميقة تمنعنى من الدعوة إلى الجولة التالية من المحادثات".

وأضاف، "للأسف لم أتلق ضمانات كافية بأنه سيتم احترام وقف جديد للعمليات القتالية إذا دعوت إلى جولة جديدة."

ومن أخبار اليمن اليوم، تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية من تحرير مركز مديرية المسراخ جنوب مدينة تعز، بعد معارك مع ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح استمرت 3 أيام، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز .

وجددت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح فى العاصمة صنعاء، بعد توقف دام يومين.