أخبار العراق اليوم.. أردوغان يواصل ضرب معسكرات حزب العمال الكردستانى

ركزت أخبار العراق اليوم الخميس، على قصف الجيش التركى معسكرات لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق، كما تناولت أخبار العراق اليوم إصدار حكم بالإعدام على 40 شخصا بتهمة الإشتراك فى الهجوم على قاعدة سبايكر. أخبار العراق اليوم

>أفادت تقارير إعلامية أن العراق أصدر حكما بالإعدام على 40 شخصا بتهمة الاشتراك فى الهجوم على قاعدة سبايكر. وكان تنظيم داعش نفذ هجوما على قاعدة سباكير شمالى بغداد فى يناير الماضى أسفر عن مقتل وجرح العشرات من أفراد قوات الأمن فى مدينة تكريت العراقية. أخبار العراق اليوم

>وقالت مصادر أمنية أن طائرات حربية تركية قصفت معسكرات لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق الليلة الماضية. وجاء ذلك فى أعقاب تفجير سيارة ملغومة فى أنقرة أدى إلى مقتل 28 شخصا. وقالت قناة (س.إن.إن ترك) التلفزيونية أنه يعتقد أن الطائرات استهدفت مجموعة تضم ما يتراوح بين 60 و70 من مقاتلى حزب العمال الكردستانى من بينهم قادة كبار.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365