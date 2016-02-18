دى ميستورا: الأمم المتحدة تريد تثبيت فكرة إسقاط المساعدات جوا للسوريين

>قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الخميس إن المنظمة الدولية ترغب فى "البناء على" فكرة إسقاط المساعدات من الجو لسوريين محاصرين فى مناطق مختلفة من البلاد.

وقال دى ميستورا للصحفيين فى دمشق "فكرة إسقاط مساعدات من الجو فى دير الزور أصبحت مقترحا متماسكا للغاية ونريد البناء عليها ليس فقط هناك بل حتى فى شرق حلب بل وحتى فى داريا وفى الغوطة الشرقية وأماكن أخرى كثيرة بينها كفريا والفوعة حيث الناس فى حاجة ماسة للمساعدة."

ودى ميستورا فى زيارة لسوريا فى إطار مساعيه لتنسيق تسليم المساعدات الإنسانية لعدد كبير من المناطق فى الغرب والشمال الغربى.

وقال رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن الأمم المتحدة تعتزم تنفيذ أول عملية إسقاط من الجو لمساعدة غذائية إلى دير الزور التى يحاصرها تنظيم داعش فى شرق سوريا.