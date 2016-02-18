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السفير المصري في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا

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السفير المصري في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا السفير المصري في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى تجمع شرق أفريقيا

وزارة الخارجية – أرشيفية

التقى السفير ياسر الشواف، سفير في تنزانيا، مع السفير ريتشارد سيزيبيرا سكرتير عام تجمع شرق أفريقيا بمقر التجمع بمدينة أروشا التنزانية، حيث قدم السفير ياسر الشواف اوراق اعتماده بالتجمع لسكرتير عام التجمع.

وقد ركز اللقاء على بحث أخر مستجدات الأزمة البوروندية وجهود الوساطة الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها مصر في إطار تلك الجهود المذكورة ومن خلال عضويتها الراهنة في مجلس الأمن الدولي وفي مجلس السلم والأمن الأفريقي. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة بذل المساعي الإقليمية والدولية وصولا لاستئناف الحوار السياسي بين البوروندية والمعارضين لها.

 

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