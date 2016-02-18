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«قومي المرأة» يختتم دورة تدريب السيدات على الصناعات الحرفية‎ بالوادي الجديد

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«قومي المرأة» يختتم دورة تدريب السيدات على الصناعات الحرفية‎ بالوادي الجديد «قومي المرأة» يختتم دورة تدريب السيدات على الصناعات الحرفية‎ بالوادي الجديد

ختام دورة تدريب السيدات على الصناعات الحرفية‎

 

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، فعاليات الدورة التدريبية، الخاصة بتعلم السيدات فن صناعة الخزف والنفش، والتي استمرت لمدة أسبوع، ونظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع إدارة الأنشطة الثقافية بمديرية الثقافة الجماهيرية.

شهد ختام الدورة عادل خضير، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد، والذي ألقى كلمة للمتدربات تناول من خلالها دور المرأة بالوادي الجديد، وكذلك دور الصناعات الحرفية، التي يمكن أن تساهم في تحسين دخل الأسرة من خلال تنفيذ بعض ورش العمل داخل المنازل، والتي يمكن للمرأة أن تنفذها داخل منزلها بأقل تكلفة.

من جانبها قالت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، إن الدورة شهدها 30 سيدة، وكان المستهدف هو تدريب 20 سيدة على فن صناعة الفخار والخزف، كما أن الدورة استهدفت سيدات من ذوي القدرات الخاصة والأصحاء.

وأكد سيد خليل، مدير إدارة الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الوادي الجديد، أن هناك برتوكول تفاهم، وأنشطة بين إدارة الأنشطة الثقافية، وفرع المرأة بالوادي الجديد، في مجالات الأنشطة الثقافية والصناعات الحرفية، وعدد من الأنشطة الثقافية الأخرى، وفي نهاية الحفل الختامي، ووزع سكرتير عام المحافظة المساعد شهادات الاجتياز للدورة على المتدربات.

 

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