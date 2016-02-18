الصحة: إجراء 3آلاف و760عملية قلب مفتوح فى 2015 بالمراكز الطبية المتخصصة

أكد الدكتور أحمد محيى القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن مستشفيات الأمانة ومراكزها الطبية أجرت خلال عام الماضى (11.593) قسطرة قلبية تشخيصية و(3155) قسطرة قلبية علاجية بإجمالي (14.748) قسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأضاف الدكتور أحمد محيى القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى بيان صادر اليوم الخميس، أن المستشفيات التابعة للأمانة والتى تجرى عمليات القلب كالقسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح هى (معهد ناصر-الشيخ زايد التخصصي- الأقصر الدولي- الزيتون التخصصي-العجوزة- شرق المدينة- قلب المحلة- قلب دمياط- قلب سوهاج- قلب مطروح- دار الشفاء) .

وتابع أنه تم وضع خطة للتوسع في إنشاء وحدات القسطرة التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة تنفيذأ لسياسة الدولة نحو توفير الرعاية الصحية التي يحتاجها المواطن المصري وانطلاقاً من رؤية وأهداف وزارة الصحة والسكان نحو القضاء على قوائم الانتظار والعمل على توفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات طبية ،وأشار القاصد أنه خلال العام الماضي تم إدخال وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزيتون التخصصي ومستشفى العجوزة .

وأوضح رئيس المراكز الطبية المتخصصة أنه تم إجراء (3760) عملية قلب مفتوح بمستشفيات الأمانة سواء المتخصصة في جراحات القلب أو متعددة التخصص والتي تحوي وحدات لجراحة لقلب والصدر على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية وتضم فرق من أكبر استشاريي وأخصائي القلب في مصر ،وأكد القاصد على أن مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة هي أمن قومي لابد من دعمه والحفاظ عليه .

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