ننشر صور مشاركة الرئيس السيسى فى جنازة بطرس غالى

ينشر "اليوم السابع" صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، التى أقيمت اليوم، الخميس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم الجنازة العسكرية للدكتور بطرس بطرس غالى، فى منطقة المراسم العسكرية بالتجمع الخامس، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ورموز الفكر والسياسة بمصر وممثلين عن عدد من المؤسسات الأممية والدولية.



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