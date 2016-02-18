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بالصور.. رفع إشغالات وتوفير سلع غذائية للمواطنين بفوه فى كفر الشيخ

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بالصور.. رفع إشغالات وتوفير سلع غذائية للمواطنين بفوه فى كفر الشيخ بالصور.. رفع إشغالات وتوفير سلع غذائية للمواطنين بفوه فى كفر الشيخ
قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، إنه ترأس حملة رفع إشغالات بمدينة فوه، سواء إشغالات فى الطريق، أو إزالة اللافتات المخالفة فى شارعى الفتح والحفير، برفقة حسين أبو عتمان، وإبراهيم الفار، واستفتاح أبو إبراهيم؛ نواب رئيس المجلس.

وأضاف، فى تصريحات له، أنه عقد اللقاء الجماهيرى بمقر ديوان عام مجلس مدينة فوه، لحل مشاكل المواطنين التى عرضت عليه، مشيرًا إلى أنه تابع استلام السلع الغذائية الواردة من وزارة من خلال السيارات المخصصة، وتوزيعها على المواطنين بأسعار التكلفة لمحاربة غلاء الأسعار، ومنع استغلال التجار الجشعين للمواطنين.
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مصر 365

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