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تدشين برنامج "الفهم القرائى والملاحظة الصفية" لتدريب معلمى دمياط

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تدشين برنامج "الفهم القرائى والملاحظة الصفية" لتدريب معلمى دمياط تدشين برنامج "الفهم القرائى والملاحظة الصفية" لتدريب معلمى دمياط
قدم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الشكر والتقدير لكل القائمين على برنامج "القرائية" فى قطاع التربية والتعليم بدمياط، وذلك بعد التمثيل المشرف لمحافظة دمياط بمؤتمر القاهرة، وأعلن شارة البدء فى تفعيل مقترحات تطوير البرنامج.

وفى إطار خطة دمياط لتحسين أداء الموجهين، استمرت ورش عمل البرنامج ثلاثة أيام بقاعة المدرسة الصناعية بدمياط الجديدة، وبدأ اليوم الأول بعنوان "الدراسة الدولية لنمو الفهم القرائى" من خلال المحاضرين نجوى الجمل موجه عام اللغة العربية ومصطفى موسى رئيس قسم اللغة العربية وطه الألفى موجه لغة عربية وتضمن اليومين الثانى والثالث محاضرات بعنوان "الملاحظة الصفية" بحضور المحاضرين سليمان ندا موجه اللغة العربية وتحت إشراف السيد البرعى مدير المرحلة.

وحضرت لبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام اليوم الختامى لورش العمل التى عقدت اليوم الخميس، وتقدمت بخالص الشكر لجميع الحضور على الجهد المبذول فى التحضير لتفعيل البرنامج على مستوى المحافظة.

ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط (1)

ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط (2)
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