رحالة من مطروح ينافس أوغندى على تمثيل إفريقيا فى فريق العالم

ينافس الرحالة عمر منصور الفردى ابن مطروح، نهاية الشهر الجارى، فى التصفيات النهائية لتمثيل قارة إفريقيا، فى أكبر مسابقة للراليات بألمانيا، والصعود للانضمام لفريق العالم.

يأتى ذلك فى إطار تنظيم إحدى الشركات الكبرى بألمانيا، متخصصة فى سباق الراليات مسابقة لاختيار فريق الأحلام على مستوى العالم، ووقع الاختيار على الرحالة العالمى ابن محافظة مطروح، هو ورحالة آخر من دولة أوغندا للتنافس من أجل أن يمثل أحدهما قارة إفريقيا، حيث تم اختيارهما من بين أعداد كبيرة تقدمت للمسابقة.

جاء اختيار ابن مطروح للمسابقة نظرا لكونه أول مصرى عربى قام بجولات فى أغلب قارات العالم بدراجة بخارية، بالإضافة إلى تعدد سنوات القيادة فى رياضة الترحال.

وقال "الفردى" فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه سينافس فى التصفيات النهائية فى الفترة من 24 إلى 29 فبراير الجارى فى ألمانيا، لاختيار ممثل عن قارة إفريقيا فى فريق العالم، الذى يمثل جميع قارات العالم فى البطولة التى ستقام فى جزيرة مدغشقر بإفريقيا.

تصل جوائز المسابقة إلى 20 ألف دولار وتستمر لمدة 10 أيام يقطع خلالها مسافة نحو 300 كيلو متر، فى أجواء مناخية صعبة جدا وطرق وعرة وقاسية، وفى أوقات أعاصير وعواصف على المحيط، وستقوم الشركة الراعية بإعداد فريق تصوير للمسابقة، ونشر ونقل أخبار المسابقة، فى أكثر من 70 وسيلة إعلامية عالمية بالإضافة إلى عمل فيلم وثائقى حول المسابقة.

وأكد الرحالة عمر منصور الفردى، أنه سعيد لاختياره من بين الآلاف من محبى ممارسة رياضة الترحال، الراغبين فى المشاركة فى هذه المسابقة العالمية ليمثل مصر، والمنافسة على تمثيل قارة إفريقيا.

وأضاف أنه يحرص فى جميع رحلاته الخارجية، على رفع علم مصر والترويج للمناطق السياحية، بمطروح وسيوة وشرم الشيخ والعديد من المناطق الساحرة السياحية بمصر، ودعوة العالم لزيارة مصر والاطلاع على التاريخ والحضارة المصرية، خاصة المناطق السياحية التى لم تستغل بمطروح حتى الآن، والتى تغيرت تغيرا كاملا تحت قيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بعد إقامة المؤتمر الاقتصادى الدولى بمطروح، الذى سيحول منطقة الساحل الشمالى الغربى لمنطقة جذب سياحى عالمى، لما فيها المقومات الاستثمارية.

من جانبه أشاد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بالنماذج المشرفة لمصر من شبابها الذى يحرص على أظهار صورة مصر الحقيقية للعالم، مثل الرحالة عمر منصور الفردى، الذى يعمل على الترويج للمحافظة سياحيا واستثماريا.



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