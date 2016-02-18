بالصور.. رئيس جامعة دمياط: نولى الأنشطة الطلابية اهتماما خاصا

تفقد اليوم الخميس الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس جامعة دمياط، كلية التربية النوعية، وذلك فى حضور الدكتور أسامة زيدان – القائم بعمل عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والوكلاء.

وخلال تفقده ورش الأقسام العملية، وجه بضرورة إمداد الورش بكافة الأجهزة اللازمة والتجهيزات التى تضمن توفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية التى يتطلبها الجانب العملى، كما وجه لعميد الكلية بضرورة وضع تصور للاستفادة من الإنتاج العملى الفنى لطلاب الكلية، وذلك من خلال مركز الخدمة العامة بالكلية ووحداته المختلفة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام ذلك الإنتاج فى مخازن الكلية وإنشاء معرض فنى يتم من خلاله بيع تلك اللوحات والأعمال الفنية الأخرى، والتى ستعود بالاستفادة المادية والمعنوية على الكلية وطلابها.

كما عقد رئيس الجامعة لقاء مفتوحا بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإدارى بكلية التربية النوعية، ويأتى اللقاء فى إطار التواصل مع كافة أطراف الجامعة لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بالعملية التعليمية والوظيفية وغيرها، وافتتح أسامة زيدان – القائم بعمل عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة على مدى الدعم المتواصل من سيادته لكلية التربية النوعية، وأكد أن الكلية حالياً تعمل بمبدأ الفريق، وتسعى للظهور بأفضل صورة وأداء بين كليات الجامعة.

وناقش الحضور رئيس الجامعة، ورد على كافة الاستفسارات التى طرحوها علىه، وبالأخص قرار مجلس الجامعة الأخير الخاص بلجنة الممتحنين وآليات عمل اللجنة، وكذلك دعم الجامعة اللازم لقسم التربية الموسيقية بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة على أنه يُولِى اهتماما خاصا بالأنشطة الطلابية تدعيماً لاتجاه الدولة الحالى بتمكين الشباب، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم فى الأنشطة الإيجابية المختلفة.



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