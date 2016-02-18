قريبًا.. علاج واعد لفيروس كورونا من الأبقار المعدلة وراثيًا

كشفت دراسة حديثة عن علاج جديد لفيروس كورونا، الذى يسبب أعراضًا تنفسية شديدة، ويقتل حوالى 40% من المصابين به، حيث أودى بحياة نحو 600 شخص بالمملكة العربية السعودية منذ اكتشافه قبل 4 سنوات.

وأوضح تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه تم التوصل لعلاج لهذا المرض عن طريق الأجسام المضادة المقاومة لفيروس الكورونا، وتم إنتاجه من الأبقار المعدلة وراثيًا لتقليد بعض جوانب نظام المناعة البشرية، حيث أعطيت الأبقار لقاحًا جديدًا لفيروس كورونا، ما أدى لإنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة للفيروس فى أجسام الأبقار تساعد على الشفاء من المرض ومقاومته.

وأشار "ماثيو فريدمان" أحد الباحثين الرئيسين فى الدراسة وأستاذ مساعد فى علم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب جامعة ميريلاند الأمريكية، إلى أنه تم تنقية هذه الأجسام المضادة لإنتاج العلاج واختباره بالفئران بالمصابة بـ"الكورونا"، وجاءت النتائج واعدة جدًا، وهذا مهم للغاية ليس فقط لأنه يعد وسيلة محتملة للقضاء على فيروس كورونا، ولكن لأنه يوفر أيضًا أدلة على أن استخدام الأبقار المعدلة وراثيا يمكن أن ينتج علاجات بسرعة.

وقامت شركة "SAB" وهى شركة أدوية مقرها ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة، بإنتاج الأبقار المعدلة وراثيا والتقنية التى تم اختراعها، والخطوة التالية ستتم خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر المقبلة بإجراء التجارب السريرية على الإنسان لاختبار سلامة العلاج.

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