بالصور.. محافظة السويس تعقد جلسة لتقييم الأثر البيئى لمشروع إنتاج سيرامك

عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس برئاسة اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس جلسة لتقييم الأثر البيئى لمشروع إحدى شركات صناعة السيراميك والبورسيلين (ستيلو ـ ديكور ـ وزرات ـ سناجل) مزخرفة ومطبوعة بمنطقة عتاقة الصناعية.

ويوفر هذا المشروع نحو 300 فرصة عمل حقيقية من المهندسين والفنيين، وبتكلفة تقدر بـ35 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمشروع 2 مليون متر مربع سنويا لجميع الأصناف، واستمعت اللجنة إلى شرح تفصيلى من المهندس كمال حسين استشارى الشركة عن إنشاء المشروع والآثار البيئية الناجمة عن تنفيذ المشروع المقترح وخطة مواجهة المخاطر الناتجة والاستفادة من العملة الصعبة بتصديره للخارج، بالإضافة إلى استخدامه للاستهلاك المحلى.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا تضم خبراء البيئة والمتخصصين فى هذا المجال للمرور على المشرعات الصناعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئة لهذه الشركات للحفاظ على البيئة بالسويس.

وأكد اللواء أحمد الهياتمى على مسئولى الشركة سرعة التنسيق مع التربية والتعليم لإنشاء فصلين لصناعة السيراميك بالمدرسة المتقدمة للصناعات، لتخريج فنى متدرب ومتخصص فى هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتعيين أبناء السويس بالمشروع.

وأكد النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب على موضوع تشغيل العمالة من أبناء السويس، بالإضافة إلى الرد على كل الملاحظات البيئية التى وردت بالجلسة والالتزام بالاشتراطات البيئية بقانون البيئة وتحديد المسئولية المجتمعية وتقديم خدمات كبيرة لتطوير وتنمية السويس.

وطالب النائب طارق متولى عضو مجلس النواب بالمشاركة المجتمعية من الشركة تجاه شعب السويس ومنها مثلا تطوير ميدان الأربعين والخضر بحى السويس.

وأكد النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب على التعامل مع أى استثمار جاد لصالح شعب السويس، مشددا على أهمية التأكد من تطبيق الآمان الكافى لتقليل الانبعاثات القادمة من المداخن لقرب الكتلة السكنية من منطقة الأدبية وكيفية التخلص من المنتج المخزون وكسر البلاط.

وطرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات والملاحظات على الدراسة، مؤكدين على الشركة ضرورة الاهتمام الكبير بصحة وأمن العاملين وإجراء احتياطات الأمن والسلامة وإجراء فحوصات طبية باستمرار على العاملين.

وقررت اللجنة استكمال جميع الملاحظات والأسئلة التى وردت من أعضاء اللجنة من قبل مسئولى الشركة وتقديمها لإدارة البيئة بالمحافظة، ومنها إلى جهاز شئون البيئة بعد ذلك.

حضر الجلسة التى عقدت بمركز السويس اللواء محمد رفعت رئيس فرع جهاز شئون البيئة وغريب جودة رئيس حى عتاقة، وممثلو الشركة وطارق الجمال مدير مركز اللحام وممثل إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلو المجتمع المدنى، والقوى الشعبية وأعضاء اللجنة وخبراء البيئة.



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