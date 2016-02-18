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غدًا.. «نورت مصر» تكرم حمادة هلال بالإسكندرية

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غدًا.. «نورت مصر» تكرم حمادة هلال بالإسكندرية غدًا.. «نورت مصر» تكرم حمادة هلال بالإسكندرية

 

حمادة هلال - أرشيفية

أكدت حملة “نورت ” عن تكرمها الفنان حمادة هلال عن مُجمل أعماله الفنية، غدًا الجمعة، بفندق هيلتون جرين بلازا في الإسكندرية، واستطاع «هلال» أن يخلق لنفسه بصمة وعلامة فنية قوية ودعمه للسياحة الفنية.

وتأتي الاحتفالية في إطار احتفالات حملة نورت مصر برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار.

وسيحضر الاحتفالية اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هئية تنشيط السياحة وعزة إبراهيم رئيس السياحة الداخلية بمدينة الإسكندرية ومحمد أدم الأمين العام للحملة والخبير السياحي.

وتكمل حملة “نورت مصر” سلسلة الأنشطة الداعمة للسياحة بمصر مع المشاهير والنجوم، وتكشف عن الأنشطة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة وستقيم العديد من الحفلات بالتعاون مع وزارة السياحة في شرم الشيخ والفردقة والأقصر وأسوان.

وكانت الحملة قد كرمت عددًا من المطربين، منهم هاني شاكر ومدحت صالح وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر وأحمد رزق ويحيى خليل وأشرف عبد الباقي وهاني رمزي.

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