القصة الكاملة لمصرع “علاء و مروة” بعد يوم واحد فقط من زفافهما

شهدت قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية حادثاً شنيعاً أدمى قلوب أهالي وسكان القرية، فبعد الإحتفال بزفاف علاء الملا و مروة عيسى، وسط فرحة عارمة من أهالي القرية وأهالي العروسين، إنقلبت الأمور رأساً على عقب بعد يوم واحد فقط من ليلة الزفاف التي تحولت في اليوم التالي إلى ليلة لتلقي العزاء.

حيث إستيقظ الأهالي على خبر وفاة العروسين في شقتهما في ظروف غامضةً، فتم على الفور إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة، والذي أمر بدوره بإرسال فريق بحث جنائي على أعلى مستوى للكشف عن ملابسات مصرع العروسين.

وبوصول فريق النيابة والبحث الجنائي إلى مسرح الحادث، تبين مصرع كل من “علاء الملا” ويبلغ من العمر 32 عاماً ويعمل سائقاً، و “مروة عيسى” وتبلغ من العمر 23 عاماً، وبعد فحص الشقة من قبل فريق البحث الجنائي تبين عدم وجود شبه جنائية أو جريمة، وأن الوفاة حدثت بسبب تسرب شحنة كهربائية مع المياه من السخان الكهربائي.

وبناءاً على ما توصلت إليه فرق التحقيق والبحث الجنائي، تم إرسال تقرير مفصل عن الحادث الذي يخص مصرع عروسين بقرية كتامة في منزلهما إلى النيابة العامة، وذلك من أجل إستخراج تصاريح الدفن لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وفي رواية أخرى يرويها بعض أهالي قرية كتامة، حيث أكدوا ان العروسين بعد أن تم صعقهم بواسطة شرارة من السخان الكهربائي، تقلوا إلى مستشفى تابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، لكن الأطباء هناك أكدوا أن إمكانيات المستشفى لا تؤهلها لإسعاف العروسين “علاء ومروة”، ونصحوهم بنقلهم إلى مستشفى الجامعة بمدينة طنطا، لكنهما فارقا الحياة قبل أن يحدث ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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