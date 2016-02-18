مباشر الدوري المصري الشوط الثاني - الأهلي (0) غزل المحلة (1) .. المحلة يباغت الأهلي بهدف وإصابة إكرامي

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة الأهلي وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة

ق53 مسعد عوض يدخل بديلا لشريف إكرامي

توقف المباراة لإصابة شريف إكرامي لحظة دخول الهدف

ق48 محمدي يحيى يتقدم لمحلة بهدف بعد عرضية من محمد خليفة وضعها في المرمى

ق47 إنذار لأحمد حجازي

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق45 تسديدة قوية من عبد الله السعيد يتصدى لها محمد فوزي حارس المحلة ويبعدها لركنية

ق41 تمريرة بينية من السولية لمحمد هاني يمين منطقة جزاء المحلة يمررها للخلف لجون أنتوي الذي يسدد بغرابة خارج المرمى بالرغم من خلوه من الرقابة!

ق36 تمريرة بينية من السولية لأنتوي خلف دفاع المحلة يلعبها عرضية أرضية يبعدها خالد عبد الرازق لركنية

ق20 إنذار لصبري رحيل

ق20 إكرامي يتألق ويخرج من مرماه في الوقت المناسب ليبعد انفراد للمحلة قبل أن تصل الكرة لمحمد يحيى الذي يسدد بغرابة بعيدا عن المرمى الخالي ليبعدها ربيعة!

ق16 رأسية قوية من عبد الله السعيد بعد عرضية عمرو جمال لكن بجوار المرمى

ق14 إنذار ثاني لرامي ربيعة مدافع الأهلي بعد عرقلة محمد خليفة

ق11 إنذار لعمرو جمال مهاجم الأهلي

ق10 هجمة خطيرة من الناحية اليمنى قادها محمد هاني قبل أن يبعدها خالد عبد الرازق لركنية

بداية المباراة