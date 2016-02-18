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المحلة يهز مرمى الأهلي.. الأول في زيزو بعد 5 مباريات

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المحلة يهز مرمى الأهلي.. الأول في زيزو بعد 5 مباريات المحلة يهز مرمى الأهلي.. الأول في زيزو بعد 5 مباريات

نجح محمد يحيي مهاجم غزل المحلة في هز شباك الأهلي معلنا عن أول الأهداف في شباك المارد الأحمر بعد 5 مباريات بشباك نظيفة.

المحلة يواجه الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

شوط أول سلبي انتهى بين الأهلي والمحلة قبل أن تهتز شباك الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي لأول مرة.

وحافظ شريف إكرامي على شباك الأهلي في 5 مباريات متتالية كانت البداية أمام الإسماعيلي ثم الاتحاد ثم إنبي والزمالك وطلائع الجيش.

ولكن اهتزت شباك إكرامي لأول مرة ضد غزل المحلة في 6 المباريات تحت قيادة زيزو.

ويعد هدف المحلة هو الثامن له هذا الموسم من خوض 18 مباراة قبل لقاء الأهلي.

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