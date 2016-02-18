الصحة: أجرينا زراعة كلى لـ246 مريض بالمراكز الطبية المتخصصة خلال 2015

أعلن الدكتور أحمد محى القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن مستشفيات أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة أجرت 246 عملية زراعة كلى خلال العام الماضى

وأضاف، فى بيان اليوم، أن هناك 3 مستشفيات تتبع الأمانة تجرى زراعة الكلى وهى "معهد ناصر-القاهرة الفاطمية-الشيخ زايد التخصصى"، وأنه خلال العام الماضى تم إجراء 121عملية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي و103 عملية بالقاهرة الفاطمية و 22 عملية بمعهد ناصر .

وأشار القاصد، إلى أن عمليات زراعة الكلى في المراكز الطبية المتخصصة شهدت ناحجاً كبيراً يضاهى مثيلاتها فى الدول المتقدمة وذلك عملاً بالسياسة التي تنتهجها الدولة نحو ملاحقة التطور في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الصحى وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن في كل مكان على أرض مصر.

وأوضح أنه بالإضافة لزراعة الكلى تسعى أمانة المراكز الطبية المتخصصة دائماً للتميز من خلال إدخال التخصصات الطبية الدقيقة كزراعة القوقعة والتى تجرى فى مستشفى معهد ناصر ومستشفى القاهرة الفاطمية وجراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، موضحا أنه خلال عام 2015 تم إجراء 18 عملية زراعة قوقعة بمستشفى القاهرة الفاطمية و 23 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر بإجمالى 41 حالة.

وأوضح، رئيس أمانة المراكز الطبية، أن مستشفيات ومراكز الأمانة لا تتوانى لحظة عن تقديم الخدمات الطبية المناسبة لكل المواطنين على السواء وذلك سعياً نحو الهدف الذى ترجوه الأمانة منذ إنشائها في 1996 وهو الارتقاء بالخدمة الصحية المصرية وتطبيق معايير الجودة فى كل مستشفيات الأمانة ومراكزها المتخصصة.

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