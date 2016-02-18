دمشق ترفض دعوة "ميركل" لإقامة منطقة حظر جوى فى سوريا

>أكدت سوريا رفضها التام للتصريحات التى أدلت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتى تضمنت دعوتها إلى إقامة منطقة حظر جوى فى سوريا جملة وتفصيلا، باعتبارها تمثل انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها وتتناقض مع أحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن " الحكومة السورية تستغرب تصريحات ميركل التى تنسجم مع ما يطالب به النظام التركى منذ مدة طويلة، بهدف حماية المجموعات الإرهابية وتشجيعها على مواصلة جرائمها ضد الشعب السوري.

وأضاف المصدر أن هذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتتناقض مع أحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وتطيل أمد الأزمة فى سوريا ولا تسهم فى إيجاد حل لها.